Zon breekt door na grijs begin van de dag

Als Nederland de dekens van zich afslaat op dinsdagochtend, blijft een ander deken nog even liggen: eentje die grijs en bewolkt is. Er liggen echter opklaringen in het verschiet en het belooft een zachte winterdag te worden, met vooral in het zuidoosten van het land temperaturen die bijna de dubbele cijfers aantikken.

Alleen in de oostelijke helft van het land heeft het afgelopen nacht nog licht gevroren en daar kan de dinsdag dan ook nog plaatselijk mistig van start gaan. De wind die uit het zuiden komt waaien neemt een zachtere lucht mee, in het zuiden en westen kan daardoor de zon steeds meer tevoorschijn komen. Het kwik tikt in Limburg zelfs de 9 graden aan, waar het in het bewolkte noordoosten maximaal 5 graden zal worden.

Vanavond trekken er weer wat buien vanuit het westen het land binnen, maar die mogen geen al te grote naam hebben gezien het bij wat lichte regen blijft. In de loop van de nacht klaart het in het westen op en kruipt de temperatuur weer tot het vriespunt. In de gebieden waar de bewolking blijft hangen zal de temperatuur niet onder de 5 graden zakken.

Zonnige start

De woensdag kent een soortgelijk begin van de dag, met grijs weer en lokaal mist. Wie in de buurt van de kust woont komt er beter vanaf met juist een zonnige start. Dat zonnetje zal zich in de loop van de dag, bij een temperatuur van ongeveer 9 graden, uitbreiden naar de rest van het land.

Het blijft zacht, want ook op donderdag is er veel zon en tikt het kwik de 8 graden aan. De dagen daarna is het weertoneel gereserveerd voor afwisselend zon en wolken, lokaal kan mist ontstaan. Ook zit er een daling van de temperatuur aan te komen: het wordt maximaal 4 graden overdag, in de nacht gaat het licht vriezen.