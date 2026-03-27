Zomertijd én weer volop lente: dit staat ons te wachten

Nee, het is geen 1 aprilgrap! We moeten nog wel even een paar dagen geduld hebben, maar in de loop van volgende week wordt het weer aangenaam droog lenteweer, met geregeld zon en oplopende temperaturen. De laatste dagen van de eerste lentemaand maart, die overigens ook begon met zonnig en warm voorjaarsweer, verlopen nog wisselvallig en uitermate fris, ook al gaan we de zomertijd al in. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Deze vrijdagavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen en komende nacht is het overal nat. Zaterdagochtend trekt de regen het oosten van het land weer uit, waarna er nog enkele buien vallen. Ook zondag valt er nog een bui, voordat het in de avond en nacht naar maandag weer overal gaat regenen. Tijdens dit laatste weekend van maart schijnt de zon ook geregeld, maar is het nog wel fris met een kille west- tot noordwestenwind en maxima van 10 graden.

Weekend uurtje korter

In de nacht van zaterdag op zondag begint de zomertijd en gaat de klok om 2.00 uur 's nachts een uur vooruit. Een makkelijke manier om te onthouden of de klok nou voor- of achteruit gaat, is via dit ezelsbruggetje: in het vóórjaar gaat de klok vóóruit. Zet het alvast in je agenda, want later in het jaar, in het laatste volle weekend van oktober (van zaterdag 24 op zondag 25 oktober), gaat de klok weer achteruit. We gaan dan weer terug naar de normale tijd en krijgen het uurtje weer terug!

Het idee om in de zomerperiode de klok te verzetten is aan het begin van de vorige eeuw ontstaan, omdat in die tijd elektriciteit nog schaars was. Het was goedkoper om overdag langer door te werken als het nog licht was. Zo ontstond 'Daylight Saving Time', in het Nederlands vertaald als zomertijd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Onze biologische klok heeft soms best wat moeite met het inleveren van dat ene uurtje. Je mist een uur nachtrust, waardoor je lijf reageert. Je kunt gevoeliger worden voor stress en je hart wordt meer belast. Overdag kun je problemen hebben met je concentratie. Het is te vergelijken met een jetlag, waardoor het een paar dagen kost om een nieuw ritme te vinden.

Kans op meer aanrijdingen met wild

Dieren houden zich niet aan klokken, dus die reageren nog gewoon op de zonnetijd: het opkomen en ondergaan van de zon. Door het verschuiven van onze klok ontstaat de verkeersdrukte een uur eerder en dat is net de tijd dat reeën en ander groot wild zich verplaatsen. Daardoor zouden er tijdens de zomertijd meer aanrijdingen plaatsvinden met wild. Ook boeren moeten de koeien een uur eerder wakker maken om zich aan het tijdschema van het melken te houden.

Zonnige start april

De nieuwe werkweek begint nog onstuimig, fris en nat, maar als april woensdag begint, keert ook het rustige, droge en zonnige lenteweer terug, met geleidelijk oplopende temperaturen. April, volgens het langjarig gemiddelde de droogste maand van het jaar, lijkt ook nu weer een langere droge periode in te luiden. Na het eerste aprilweekend lijkt het kwik zelfs alweer op te lopen naar een zeer aangename 15 tot 18 graden.