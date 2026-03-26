Maart laat zich van alle kanten zien: buien, kou en een vleugje zon

Het weer laat zich donderdag van velen kanten zien: maartse buien met hagel, natte sneeuw en zelfs kans op onweer trekken over het land. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Tussendoor breekt de zon af en toe door, maar het blijft wisselvallig en fris.

In de avond en nacht trekken de buien weg en komen er opklaringen. In het binnenland kan het zelfs licht vriezen. Vrijdag ziet er een stuk rustiger uit, met eerst zon en later meer bewolking. Ook richting het weekend verandert het weer opnieuw, met regen en later weer zon. En niet onbelangrijk: de zomertijd gaat in.

