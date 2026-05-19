Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomers Pinksterweekend in aantocht: temperatuur richting 25 graden

Weerbericht

Vandaag, 12:35

Link gekopieerd

Na één van de koudste Hemelvaartsweekenden ooit zet de verbetering in en blijft het vanaf de tweede helft van de week droog. Met steeds meer zon loopt ook de temperatuur op en gaan we een zomers Pinksterweekend tegemoet.

De datum waarop Pinksteren valt, varieert ieder jaar omdat het precies zeven weken na Pasen valt. Die zeven weken tussen Pasen en Pinksteren zijn, als je Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag zelf meetelt, precies vijftig dagen. Vandaar ook de naam Pinksteren, afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste', dat in het Nederlands 'de vijftigste' betekent.

De datum van Pasen is ieder jaar anders omdat deze bepaald wordt door de stand van de maan. Pasen valt namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Zo varieert ook Pinksteren elk jaar tussen 10 mei en 13 juni. Hierdoor kunnen het weer en de temperaturen tijdens deze feestdagen van jaar tot jaar sterk verschillen.

Warmer dan vorig jaar

Pinksteren viel vorig jaar vrij laat, op zondag 8 en maandag 9 juni. Je zou verwachten dat het weer dan ook een stuk beter was. Tweede Pinksterdag viel nog mee, maar vooral op Eerste Pinksterdag was het ronduit fris met slechts 15 graden, terwijl een graad of 20 normaal is in die tijd van het jaar. Ook vielen er geregeld buien.

Pinksteren valt dit jaar dus relatief vroeg. Toch wordt het een stuk warmer dan afgelopen jaar. De meeste buien zijn we vanaf donderdag al kwijt en vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidoosten, waarmee drogere en warmere lucht wordt aangevoerd. Hierdoor wordt het ronduit zonnig en kunnen de temperaturen zelfs zomerse waarden bereiken van rond de 25 graden!

Door Dennis Wilt

Lees ook

Na regen komt zonneschijn: zomers weer op komst
Na regen komt zonneschijn: zomers weer op komst

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.