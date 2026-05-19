Zomers Pinksterweekend in aantocht: temperatuur richting 25 graden

Na één van de koudste Hemelvaartsweekenden ooit zet de verbetering in en blijft het vanaf de tweede helft van de week droog. Met steeds meer zon loopt ook de temperatuur op en gaan we een zomers Pinksterweekend tegemoet.

De datum waarop Pinksteren valt, varieert ieder jaar omdat het precies zeven weken na Pasen valt. Die zeven weken tussen Pasen en Pinksteren zijn, als je Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag zelf meetelt, precies vijftig dagen. Vandaar ook de naam Pinksteren, afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste', dat in het Nederlands 'de vijftigste' betekent.

De datum van Pasen is ieder jaar anders omdat deze bepaald wordt door de stand van de maan. Pasen valt namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Zo varieert ook Pinksteren elk jaar tussen 10 mei en 13 juni. Hierdoor kunnen het weer en de temperaturen tijdens deze feestdagen van jaar tot jaar sterk verschillen.

Warmer dan vorig jaar

Pinksteren viel vorig jaar vrij laat, op zondag 8 en maandag 9 juni. Je zou verwachten dat het weer dan ook een stuk beter was. Tweede Pinksterdag viel nog mee, maar vooral op Eerste Pinksterdag was het ronduit fris met slechts 15 graden, terwijl een graad of 20 normaal is in die tijd van het jaar. Ook vielen er geregeld buien.

Pinksteren valt dit jaar dus relatief vroeg. Toch wordt het een stuk warmer dan afgelopen jaar. De meeste buien zijn we vanaf donderdag al kwijt en vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidoosten, waarmee drogere en warmere lucht wordt aangevoerd. Hierdoor wordt het ronduit zonnig en kunnen de temperaturen zelfs zomerse waarden bereiken van rond de 25 graden!