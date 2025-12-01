ZIEN: Lucht barst los in felle kleuren bij spectaculaire zonsopgang

Weerbericht
Vandaag, 09:08 - Update: 1 uur geleden
Nederlanders werden maandagochtend verrast door een lucht vol diepe rode en paarse tinten. De zonsopgang leverde indrukwekkende beelden op, en meteoroloog Dennis Wilt legt uit waarom de kleuren zo fel konden uitpakken.
"Hoge bewolking wordt verkleurd door de laagstaande zon. De druppels van de hoge bewolking werken als een prisma. Wit licht wordt zo gespreid in alle kleuren van de regenboog. Soms paars, soms rood en oranje", aldus Wilt. Dat zie je volgens hem vooral in de ochtend, wanneer er veel vocht hoog in de lucht zit en het licht daardoor sterk kan spreiden.
Beeld: Cynthia van Leusden, Ravenswaaij
Beeld: Jannine Kroeze, Dronten
Maar ook 's avonds kunnen zulke warme tinten verschijnen, maar dan spelen andere factoren een rol. "In de avond zie je het ook wel eens: avondrood. Dat wordt veroorzaakt door vuildeeltjes die ophogen onderin de lucht bij een laagstaande zon", vertelt Wilt. Die vervuilde luchtlaag zegt vaak dat de lucht stabiel is en dat er mooi weer aankomt.
Beeld: Jolanda Bakker, Zevenhuizen
Beeld: Marinus de Keijzer, Rhenoy
Voor de ochtendlucht geldt juist het tegenovergestelde. "Ochtendrood brengt water in sloot, zeggen ze ook wel eens. Hoge bewolking is namelijk een vooraankondiging van nog dikkere bewolking die eraan komt. Daar ontstaat meestal regen uit."
Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen
Beeld: Lennaert de Looze, Kerkwerve
Beeld: Gerrie Zanbergen, Hoorn
Beeld: Joost Adams, Breda
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.