ZIEN: Lucht barst los in felle kleuren bij spectaculaire zonsopgang

Weerbericht

Vandaag, 09:08 - Update: 1 uur geleden

Nederlanders werden maandagochtend verrast door een lucht vol diepe rode en paarse tinten. De zonsopgang leverde indrukwekkende beelden op, en meteoroloog Dennis Wilt legt uit waarom de kleuren zo fel konden uitpakken.

"Hoge bewolking wordt verkleurd door de laagstaande zon. De druppels van de hoge bewolking werken als een prisma. Wit licht wordt zo gespreid in alle kleuren van de regenboog. Soms paars, soms rood en oranje", aldus Wilt. Dat zie je volgens hem vooral in de ochtend, wanneer er veel vocht hoog in de lucht zit en het licht daardoor sterk kan spreiden.

Beeld: Cynthia van Leusden, Ravenswaaij

Beeld: Cynthia van Leusden, Ravenswaaij

Beeld: Jannine Kroeze, Dronten

Beeld: Jannine Kroeze, Dronten

Maar ook 's avonds kunnen zulke warme tinten verschijnen, maar dan spelen andere factoren een rol. "In de avond zie je het ook wel eens: avondrood. Dat wordt veroorzaakt door vuildeeltjes die ophogen onderin de lucht bij een laagstaande zon", vertelt Wilt. Die vervuilde luchtlaag zegt vaak dat de lucht stabiel is en dat er mooi weer aankomt.

Beeld: Jolanda Bakker, Zevenhuizen

Beeld: Jolanda Bakker, Zevenhuizen

Beeld: Marinus de Keijzer, Rhenoy

Beeld: Marinus de Keijzer, Rhenoy

Voor de ochtendlucht geldt juist het tegenovergestelde. "Ochtendrood brengt water in sloot, zeggen ze ook wel eens. Hoge bewolking is namelijk een vooraankondiging van nog dikkere bewolking die eraan komt. Daar ontstaat meestal regen uit."

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen

Beeld: Lennaert de Looze, Kerkwerve

Beeld: Lennaert de Looze, Kerkwerve

Beeld: Gerrie Zanbergen, Hoorn

Beeld: Gerrie Zanbergen, Hoorn

Beeld: Joost Adams, Breda

Beeld: Joost Adams, Breda

Door Dennis Wilt

