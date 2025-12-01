Meteorologische winter begint fris en nat, echt winterweer blijft uit

De meteorologische herfst ligt achter ons, en die verliep zacht en behoorlijk nat. Maandag begint de metrologische winter, maar van ijzige taferelen is nog geen sprake. Wel blijft het, zeker in de donkere uren, flink afkoelen. Afgelopen nacht zakte het in Limburg lokaal zelfs tot vorst aan de grond. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Maandagochtend start nog vrij zonnig en droog. In de middag schuiven vanuit het westen steeds dikkere wolken binnen en volgt regen op veel plekken. Alleen in het oosten en zuidoosten lijkt het nog grotendeels droog te blijven. De zuidelijke wind trekt daarbij merkbaar aan en kan aan zee zelfs hard worden, windkracht 7. De temperatuur blijft fris met maximaal 7 graden.

Dinsdag blijft het wisselvallig, maar iets minder koud. Vanaf woensdag wordt het rustiger. Dan is het een paar dagen vrijwel droog en laat de zon zich regelmatig zien. Overdag blijft het rond de 8 graden. Tijdens heldere nachten kan de temperatuur opnieuw flink zakken, waardoor het plaatselijk behoorlijk koud kan aanvoelen.

Meteorologische winter

De start van de winter is soms een beetje verwarrend. Want de meteorologische winter begint op 1 december, terwijl we gewend zijn om te zeggen dat de winter 21 december start.

Wilt legt uit waarom 1 december voor meteorologen telt als winterstart: "21 december begint de 'astronomische' winter. Maar die kortste dag valt niet altijd op 21 december. Doordat de aarde niet precies 365 dagen om de zon draait, moeten we om de 4 jaar, tijdens een schrikkeljaar, een dag corrigeren. Daardoor variëren de overgangen van de seizoenen en kunnen ze moeilijk jaar op jaar met elkaar vergeleken worden", zegt hij.

"Dus in de meteorologie rekenen we seizoenen in hele maanden. Dus de herfst in de maanden september, oktober en november hebben we gisteren afgesloten. En 1 december is dan de eerste dag van de 'meteorologische' winter."