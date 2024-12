Zachte start van de week met temperaturen in de dubbele cijfers

Maandag brengt typisch decemberweer: bewolking, af en toe een bui, maar ook momenten waarop de zon doorbreekt. Vooral in het westen laat de zon zich iets vaker zien, terwijl het in de rest van het land grotendeels grijs blijft. De temperatuur is met maximaal 12 graden zacht voor de tijd van het jaar.

De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, met windkracht 3 tot 5. In de avond verandert er weinig; het blijft bewolkt en er vallen verspreid buien. De temperatuur zakt niet verder dan 5 graden, maar de wind draait naar het noordwesten en neemt flink in kracht toe. Langs de westkust kan het zelfs stormachtig worden, met windkracht 7 tot 8.

Frissere dagen in aantocht

Dinsdag wordt een drogere dag met af en toe ruimte voor de zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden, wat iets frisser is dan op maandag, al blijft het mild voor december.

Woensdag laat een mix zien van wolkenvelden en zon, met lokaal nog een bui. De wind blijft zwak en komt uit het zuidwesten. Met temperaturen rond de 5 graden is het opnieuw iets kouder dan de dagen ervoor.