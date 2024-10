Zacht weer dit weekend, maar houd je regenjas bij de hand

De winterjas kan zaterdag thuisblijven, want de temperaturen zijn ongewoon hoog voor oktober. Een regenjas is wel handig, want verspreid over het land vallen nog steeds buien. In de loop van de dag wordt het droger, maar de zon heeft moeite om door de bewolking heen te breken.

De ochtend begint op veel plekken grijs. Vooral in het midden en oosten van het land valt nog regen. Ook hangt er lokaal mist, voornamelijk in het noorden en oosten, maar die lost langzaam op. In de middag krijgt het zuidwesten wat meer ruimte voor de zon, terwijl de bewolking in het oosten en noordoosten hardnekkig blijft, met af en toe wat regen.

Zachte temperaturen houden aan

De temperaturen liggen zaterdag tussen de 15 en 17 graden, wat vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Normaal ligt de temperatuur rond deze tijd rond de 14 graden.

De komende dagen blijft het zacht, met zondag aan de kust een stevige zuidenwind, windkracht 7. Voor wie herfstvakantie heeft, ziet het er goed uit: vanaf woensdag en donderdag meer zon, met mogelijk zelfs een vleugje nazomer.