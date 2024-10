Zacht weekend voor de boeg met wolken, zon en af en toe een buitje

Het zachte herfstweer houdt nog even aan. Na een mistige vrijdag wacht een aangenaam weekend. Het is vrij bewolkt en er valt misschien af en toe een buitje, maar de zon laat zich ook zien.

De vrijdag begint mistig, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Het KNMI gaf zelfs code geel af voor de vroege ochtend in het waddengebied, omdat daar sprake was van dichte mist. Ook in andere streken van het land kan het zicht zo slecht zijn, dat het hinderlijk is voor het verkeer.

Weinig zon in noorden

Die lage bewolking en lokale nevel blijft vooral in het westen 's middags hardnekkig. Zeker in het noorden van het land is er weinig zon en komt het kwik niet veel hoger dan 16 graden. Op plekken waar de zon wel doorbreekt, zoals in het oosten, warmt het op naar 20 graden.

In de avond en nacht naar zaterdag blijft het lokaal mistig, met in het oosten kans op regen. Het koelt af naar een graad of 11.

Weekend

Het weekend begint met wolkenvelden, een enkele bui, maar ook het zonnetje laat zich zo nu en dan zien. Het blijft zacht herfstweer, met temperaturen rond de 16 graden. Zondag is het een tikkeltje warmer en blijft het droog, met wederom soms wat zon.

De komende week start wisselvallig, maar vanaf woensdag lijken er een paar droge en zonnige herfstdagen aan te komen met zo'n 16 graden op de thermometer.