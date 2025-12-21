Toch een witte kerst? Kou en vorst zorgen voor winters landschap

Het werd zondag rond 8.30 uur pas licht en het is al ruim voor 17.00 uur weer donker. Daarmee is het de kortste dag van het jaar en de officiële start van de winter. Van winterweer kunnen we nu nog niet spreken, maar richting Kerstmis wordt het wel snel kouder en gaat het stevig vriezen. Is er dan toch een beetje hoop op een witte Kerst?

Een witte kerst in Nederland komt helaas niet meer zo vaak voor. Gemiddeld eens in de tien jaar, maar de laatste witte kerst dateert al van 2010. Dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niet ergens in het land sneeuw heeft gelegen tijdens de kerstdagen. Een officiële witte kerst moet volgens het KNMI namelijk aan een aantal criteria voldoen.

We spreken pas van een landelijke witte kerst als er op het weerstation in De Bilt op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek blijft liggen. En dat is sinds het begin van de metingen, die in 1901 begonnen, nog maar acht keer het geval geweest. Vanwege die strenge regels is de kans op een Elfstedentocht groter dan op een witte kerst.

Kerst dit jaar wit?

Zoals gezegd wordt het dus flink kouder de komende week. Met een aantrekkende oost- tot noordoostelijke wind wordt namelijk steeds meer koude lucht ons land binnen geblazen. Het klaart ook steeds vaker op waardoor het tijdens heldere nachten stevig kan afkoelen.

Tijdens de kerstdagen komen we uit de nacht met matige vorst, rond -5 graden, en komt de temperatuur overdag maar net boven het vriespunt uit. Er waait ook nog een gure noordooster waardoor de gevoelstemperatuur onder nul blijft. Hierdoor komt de vorming van rijp, die witte aanslag van ijskristallen, goed op gang. Het is volop winter met overdag een lekker zonnetje en ’s ochtends witte daken en winterse landschappen! Het lijkt dus toch even op een witte kerst.

Verse sneeuw tijdens wintersport

Richting Kerst wordt het ook kouder in de wintersportgebieden. Met die lage temperaturen kunnen de sneeuwkanonnen weer aan want het is momenteel wel erg groen op de lagergelegen pistes. In de zuid-Italiaanse en Zuid-Franse Alpen is wel verse sneeuw gevallen. In de noordwestelijke Italiaanse regio Piemonte viel plaatselijk zelfs een meter verse sneeuw.

De meeste Nederlanders gaan echter naar Zuid-Duitsland of Oostenrijk waar ze mogelijk net voor Kerst nog een verrassing staat te wachten. Komende woensdag gaat het namelijk vanuit het oosten licht sneeuwen en kunnen ze daar op veel plaatsen toch genieten van een witte kerst.