Wisselvallige dagen op komst, maar de zon laat zich geregeld zien

De komende dagen blijft het wisselvalig herfstweer. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Woensdagochtend kan er in het noorden en noordoosten nog wat regen vallen. De rest van de dag kan de paraplu thuisblijven en laat de zon zich tussen de wolkenvelden door geregeld zien.

De temperatuur loopt woensdag op naar gemiddeld 13 graden bij een matige wind uit het westen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. In de loop van de avond en nacht komt er veel bewolking voor, maar klaart het ook op sommige plekken op. De wind neemt boven het land af. De temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 9 graden.

Donderdag verloopt lange tijd droog met veel bewolking en af en toe wat zon. In het westen kan wat lichte regen vallen. Op de laatste dag van oktober wordt het tussen de 13 en 16 graden. Aan zee waait een vrij krachtige zuiderwind.

Zacht weekend

Tijdens het weekend blijft het vooral zaterdag zacht. Het wordt een graad of 16. Over het land trekken buien, maar in de loop van de middag verschijnt de zon in het westen van het land. Zondag wordt het wat frisser met enkele buien.

In de eerste week van november blijft het wisselvallig met vrij veel bewolking en regelmatig wat zon. De temperatuur ligt iets hoger voor de tijd van het jaar. De nachten verlopen zacht en voorlopig zit vorst er nog niet in.