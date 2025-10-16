Terug

Hoe ontstaan toch al die prachtige herfstkleuren in het bos?

Vandaag, 16:42 - Update: 3 uur geleden

Het is komend weekend aangenaam zonnig herfstweer voor een wandeling in de natuur. Dat wordt waarschijnlijk dringen op de bospaden, maar het is de moeite waard; de natuur is momenteel in talrijke kleuren gehuld. Maar waar komen al die herfstkleuren eigenlijk vandaan? Meteoroloog Dennis Wilt legt uit hoe dit werkt.

In de zomer staat het noordelijk halfrond van de aarde naar de zon toe gericht en in de winter van de zon af. In de tussenliggende periode, de herfst dus, krijgt het noordelijk halfrond door de draaiing van de aarde steeds minder zonlicht. De dagen worden korter en de nachten langer.

Seizoenveranderingen

De natuur reageert op de seizoenen en past zich daarop aan. In de zomer zijn de bladeren groen. Dat komt door kleine deeltjes in de bladeren, de zogeheten bladgroenkorrels. Die halen water uit de grond en koolstofdioxide (CO2) uit de lucht. Met hulp van zonlicht gebruikt de boom dat om te groeien.

In de herfst merken bomen dat de dagen korter worden. Er is minder licht, waardoor de sapstroom stopt. De bladgroenkorrels worden niet meer aangemaakt en verdwijnen. Daardoor komen andere kleuren, die ook in de bladeren zitten, tevoorschijn.

Natuurlijke kleurstoffen

In bladeren van bomen en struiken zitten verschillende gekleurde natuurlijke stoffen. Afhankelijk van de soort levert dat een gele, oranje, rode, bruine, blauwe of zelfs paarse verkleuring van de bladeren op. Deze pigmenten komen aan het oppervlak als het bladgroen zicht terugtrekt. Zo kunnen we in de herfstperiode genieten van de transformatie van een groene omgeving naar de vele kleuren die het najaar te bieden heeft, aldus Wilt.

Door Dennis Wilt

