Herfst op z'n saaist: grijs, fris en bijna geen zon

De komende dagen blijft het rustig herfstweer met veel bewolking. Af en toe valt er een lichte bui, met tussendoor een beetje zon. In het weekend wordt het droger en vriendelijker, maar vanaf volgende week keert het wisselvallige weer terug.

Donderdag overheerst de bewolking, met af en toe een lichte bui vanuit het noorden. Heel soms weet de zon even door het wolkendek te breken. De temperatuur ligt 's middags rond de 15 graden, bij een zwakke tot matige wind. Langs de Wadden is de wind vrij krachtig.

Lees ook: ANWB waarschuwt voor files en afsluitingen rond herfstvakantie

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag verandert er weinig. De bewolking houdt aan, lokaal is een enkele opklaring mogelijk. In het noorden en westen kan een lichte bui vallen. De temperatuur daalt in het binnenland naar zo'n 9 graden. In de kustgebieden blijft het wat zachter met 11 à 12 graden, bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest.

Vrijdag blijft het overwegend bewolkt, met af en toe zon en een enkele lichte bui. Het wordt maximaal 14 graden bij een zwakke tot matige wind.

Droog en zonniger weekend

In het weekend kan de paraplu thuisblijven. Vooral zaterdag schijnt de zon flink. Later in het weekend neemt de hoge bewolking vanuit het westen toe, maar regen blijft tot zondagavond nog uit. Tijdens opklaringen koelen de nachten flink af; lokaal in het binnenland kan de temperatuur aan de grond dalen tot dichtbij het vriespunt.

Volgende week wordt het wisselvalliger door een zuidwestelijke stroming. Er trekken dan regelmatig storingen over, al laat de zon zich af en toe ook zien. De middagtemperatuur ligt rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar en de nachten verlopen wat zachter.