Februari begint met veel zonnige dagen, maar nachten blijven koud

De laatste middag van januari verloopt grotendeels droog, met af en toe ruimte voor de zon. In het zuidwesten en noordwesten is er kans op wat bewolking en een enkele bui. De temperatuur schommelt rond de 6 à 7 graden, en de wind blijft zwak tot matig uit het zuiden, aldus meteoroloog Robert de Vries .

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag kan er in het midden en noorden mist of laaghangende bewolking ontstaan. In het zuiden zijn er meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot -3 graden, wat lokaal voor gladheid kan zorgen. De meeste wegen blijven echter droog, dus grote problemen worden niet verwacht. Er staat nauwelijks wind.

Zaterdag begint in het midden en noorden mogelijk grijs, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. In het zuiden is het meteen zonnig. De temperatuur ligt tussen de 4 en 6 graden bij weinig wind. Zondag start het noorden mogelijk met wat lage bewolking, maar daarna is er opnieuw flink wat zon en wordt het een graad of 6.

Nieuwe werkweek start zonnig

Maandag en dinsdag beloven droge en zonnige dagen te worden. Woensdag trekt wat meer bewolking over. In de nachten blijft het fris met lichte vorst, terwijl het overdag maximaal 8 graden wordt. Ook de wind blijft rustig, waardoor het winterweer aangenaam aanvoelt.