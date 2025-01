Eindelijk zon, maar ’s nachts ijskoud! Dit kan je dit weekend verwachten

Haal je zonnebril maar vast tevoorschijn! Dit weekend kunnen we op veel plekken genieten van de zon. Dat mag ook wel, na een natte en vrij sombere januari, met landelijk slechts 58 zonuren tegenover de gebruikelijke 68. De heldere nachten worden volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne echter wel koud, met temperaturen die kunnen zakken tot -5 graden. Aankomende nacht kan het op meerdere plaatsen al lokaal glad worden.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Niet alleen de zonnebril kan uit de kast, maar ook je dikke sjaal en handschoenen. Overdag voelt het, dankzij de zon en weinig wind, bijna voorjaarsachtig aan. Maar zodra de zon ondergaat, slaat de kou keihard toe. De temperaturen duiken omlaag, en voor vroege vogels betekent dat maar één ding: ruiten krabben.

Verraderlijke gladheid

Donderdag regende het in het zuidoosten urenlang, terwijl het in het westen en noorden al droog was en zelfs de zon scheen. Rond de avond trekt de regen richting Duitsland en wordt het overal droog. De wind gaat liggen en daardoor zakt de temperatuur razendsnel.

In de nacht vriest het in vrijwel het hele land, behalve in de kustgebieden. Wegen kunnen verraderlijk glad worden, vooral op plekken waar het overdag nog nat was. Vrijdagochtend wordt dus opletten geblazen op de weg.

Zon en wolken wisselen elkaar af

Vrijdag zorgt een hogedrukgebied boven Duitsland voor droog en rustig weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het zuiden hangt meer bewolking en daar is zelfs kans op een buitje. De temperatuur loopt op naar zo’n 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

De nacht naar zaterdag wordt opnieuw koud, met op veel plekken lichte vorst tot -4 graden. Vooral in het westen en noorden ontstaat mist en lage bewolking. De wegen zijn dan waarschijnlijk droog, waardoor de kans op gladheid kleiner is. Maar bruggen en viaducten kunnen tóch verraderlijk glad zijn.

Niet overal zonnig dit weekend

Zaterdagochtend kan het weer nog even tegenvallen. Vooral in het westen en noorden hangt waarschijnlijk hardnekkige bewolking en mist. Hoe snel dat optrekt, is lastig te zeggen. Doordat de winterzon nog zwak is, kan dit lang duren of zelfs helemaal niet verdwijnen.

In het oosten en zuiden is het waarschijnlijk direct zonnig, en de opklaringen breiden zich overdag langzaam naar het westen uit. De temperatuur stijgt tot ongeveer 6 graden, maar in gebieden met aanhoudende mist blijft het vaak rond het vriespunt.

Zondag waait er een zwakke oostenwind en krijgt het noorden opnieuw te maken met ochtendgrijs. In de rest van het land is de kans op een zonnige zondag groot. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook maandag en dinsdag beloven volgens de huidige voorspellingen zonnig te worden, met een iets zachtere 7 graden.

Nog wachten op eerste matige vorst deze winter

Overdag is het aangenaam winterweer, maar zondagochtend wordt het ijskoud. Dat geldt ook voor maandag en dinsdag, met minima rond -5 graden. Wordt het kouder dan -5 graden, dan spreken we van matige vorst. Dit gebeurde in januari een paar keer in het binnenland. Zo werd het op 14 januari in Maastricht -6,5 graden en in de Limburgse heuvels zelfs -10.

De Bilt wacht echter nog steeds op de eerste officiële matige vorst van deze winter. Dat is laat, want gemiddeld daalt de temperatuur daar al op 23 december voor het eerst onder de -5 graden. Een normale winter telt ongeveer 10 nachten met matige vorst, maar de afgelopen jaren wordt die norm door klimaatverandering nauwelijks meer gehaald. Tegenwoordig blijft het vaak bij lichte vorst.

