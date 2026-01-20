Zon en wolken wisselen elkaar af, koudere dagen op komst

Na een zacht en zonnig weekend blijft het de komende dagen aangenaam winterweer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Later in de week wordt het kouder en neemt de bewolking toe, laat meteoroloog Robert de Vries weten.

Dinsdagochtend begint koud en op sommige plekken vriest het licht. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur geleidelijk op. De zon laat zich dinsdag volop zien, maar in de middag komen er in het westen wat meer wolkenvelden voor. De temperaturen lopen op naar 5 graden in het noorden en 9 graden in Limburg.

In de avond en nacht breidt de bewolking zich uit en kan in Zeeland wat lichte regen vallen. In het oosten en noorden klaart het op en kan de temperatuur dalen tot onder het vriespunt.

Kouder

Woensdag trekt er veel hoge bewolking over het land, maar breekt 's middags de zon vaker door. Het wordt zo'n 5 tot 8 graden, met een vrij krachtige wind aan de kust. Donderdag en vrijdag blijft het droog en wisselen wolkenvelden en de zon elkaar af. In de nachten vriest het licht en overdag komt het kwik uit rond de 3 tot 5 graden. De wind waait vrij stevig waardoor het kouder zal aanvoelen.

In het weekend blijft het bewolkt en valt er zaterdag mogelijk wat (winterse) neerslag, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Overdag komen de temperaturen iets boven het vriespunt.