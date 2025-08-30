Buien en zon wisselen elkaar af, temperatuur blijft aangenaam

Het weerbeeld blijft dit weekend afwisselend. Zaterdag zijn er zonnige momenten, maar lokaal vallen nog enkele buien. De temperatuur stijgt tot 21 à 24 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag avond en -nacht neemt de bewolking toe en volgt lichte regen. Het blijft relatief zacht met minima tussen 14 en 17 graden. De zuidwestenwind trekt aan langs de kust en kan krachtig worden, windkracht 6.

Bewolking en regen

Zondag overheerst bewolking en valt er geregeld regen, vooral in het oosten. In het westen en zuidwesten kan later de zon doorbreken. Het wordt 21 tot 23 graden.

De meteorologische herfst begint maandag grotendeels droog. Alleen in Zeeland en langs de Duitse grens is kans op een bui. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks zon én kans op regen, bij aangename temperaturen rond 21 à 22 graden.