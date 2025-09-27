Laatste weekend van september belooft zonnige herfsttaferelen

Het laatste weekend van september is aangebroken en belooft overwegend droog en zonnig te worden. Vooral zondag is de zon geregeld te zien, met in het binnenland lokaal zelfs 20 graden. Liefhebbers van herfstwandelingen kunnen zich gelukkig prijzen, want ook de eerste week van oktober belooft zonnig te worden.

Zaterdagochtend is het nog fris, in provincie Zeeland hangt hier en daar een mistbank. In de loop van de ochtend warmt het lekker op en tussen de wolkenvelden door zal de zon zich regelmatig laten zien.

In de middag stijgt het kwik naar 15 tot 17 graden aan de kust en 18 tot lokaal 20 graden landinwaarts. Er waait een matige wind vanuit het zuidoosten. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op, maar koelt het ook snel af; tot zo'n 5 graden in het binnenland.

Zonnige herfstweek

De zondag belooft een fraaie te worden: los van een aantal sluierwolken en een paar mistbanken in het noordoosten van het land staat er vooral volop zon op de agenda. Na een frisse ochtend wordt de temperatuur al snel aangenaam met landinwaarts plaatselijk zelfs 21 graden.

Maandag verdwijnt het zonnetje weer even en kunnen er een paar buien vallen. Dinsdag, de laatste dag van september, blijft het grotendeels droog. De eerste dagen van oktober valt er ook geen neerslag. We krijgen dan veel zonneschijn en aangename temperaturen rond de 17 graden.