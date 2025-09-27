Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Laatste weekend van september belooft zonnige herfsttaferelen

Weerbericht

Vandaag, 10:39

Link gekopieerd

Het laatste weekend van september is aangebroken en belooft overwegend droog en zonnig te worden. Vooral zondag is de zon geregeld te zien, met in het binnenland lokaal zelfs 20 graden. Liefhebbers van herfstwandelingen kunnen zich gelukkig prijzen, want ook de eerste week van oktober belooft zonnig te worden.

Zaterdagochtend is het nog fris, in provincie Zeeland hangt hier en daar een mistbank. In de loop van de ochtend warmt het lekker op en tussen de wolkenvelden door zal de zon zich regelmatig laten zien.

In de middag stijgt het kwik naar 15 tot 17 graden aan de kust en 18 tot lokaal 20 graden landinwaarts. Er waait een matige wind vanuit het zuidoosten. Vanavond klaart het vanuit het zuiden op, maar koelt het ook snel af; tot zo'n 5 graden in het binnenland.

Zonnige herfstweek

De zondag belooft een fraaie te worden: los van een aantal sluierwolken en een paar mistbanken in het noordoosten van het land staat er vooral volop zon op de agenda. Na een frisse ochtend wordt de temperatuur al snel aangenaam met landinwaarts plaatselijk zelfs 21 graden.

Maandag verdwijnt het zonnetje weer even en kunnen er een paar buien vallen. Dinsdag, de laatste dag van september, blijft het grotendeels droog. De eerste dagen van oktober valt er ook geen neerslag. We krijgen dan veel zonneschijn en aangename temperaturen rond de 17 graden.

Lees ook

Zonnig recordjaar op komst: Nederland nu al over gemiddeld aantal zonuren heen
Zonnig recordjaar op komst: Nederland nu al over gemiddeld aantal zonuren heen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.