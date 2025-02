Warme maar wisselvallige dag: zon in de middag, 's avonds regen

Hoewel de dag fris is begonnen, wordt het woensdag opnieuw een stuk warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. In de ochtend was er, vooral in het oosten, veel bewolking, maar op veel plekken scheen de zon al volop. De zon blijf je in het grootste gedeelte van de dag zien, maar we houden het niet de hele dag droog.

Met een maximale temperatuur van 10 graden is het woensdag 3 graden warmer dan normaal aan het einde van februari. Vooral in het oosten van het land schijnt woensdag de zon, terwijl in het westen de wolken steeds dikker worden. Daar gaat het later in de middag regenen. Die bui trekt 's avonds over het hele land. Ook de nacht verloopt nat en koelt af naar een graad of 4.

Donderdag is daarentegen weinig ruimte voor de zon en vallen er geregeld buien. Dat zullen niet alleen regen-, maar ook hagelbuien zijn. De maximale temperatuur ligt rond de 8 graden. Vrijdag valt nog een laatste bui, maar de voorspelling voor het carnavalsweekend blijft droog.