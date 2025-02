Blijft het droog tijdens carnaval? Dit wordt het weer komend weekend

Vanaf vrijdag wordt er weer volop carnaval gevierd in het zuiden en regionaal ook in het oosten van het land. Het weer kan in deze tijd van het jaar alle kanten op, maar volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne zit het dit jaar mee. Met een beetje geluk blijft het op de meeste dagen droog, met regelmatig zon. Het is wel fris.

Geschreven door Jordi Huirne

Na een paar wisselvallige dagen knapt het weer juist op vrijdag op. Een hogedrukgebied zorgt ervoor dat het rustig is, met slechts een zwakke noordelijke wind. Wel kunnen er nog een paar buien overtrekken, maar de zon is ook af en toe te zien en het regent nooit lang. Met maximaal 9 graden is het niet koud, maar in de avond klaart het wel op en kan het afkoelen tot iets onder het vriespunt. Lekker de kroeg in dus!

Droog en bewolkt weekend

Het weekend verloopt waarschijnlijk helemaal droog. Wel beginnen de dagen koud, met lichte vorst, en kan er ook hardnekkige mist en laaghangende bewolking voorkomen. Overdag is er een goede kans dat de zon tevoorschijn komt. Als dit gebeurt, kan het 9 of 10 graden worden. Als de bewolking blijft hangen, is het met 7 graden wat kouder. Maar droog weer is wel goed nieuws voor alle optochten en andere buitenfestiviteiten. Er staat ook maar weinig wind uit het noorden tot noordwesten.

Maandag en dinsdag zakt het hogedrukgebied naar het zuiden weg. Daardoor trekt de wind wat aan uit het westen en neemt de hoeveelheid bewolking ook toe. Uit de bewolking zou vooral dinsdag een heel klein beetje regen kunnen vallen, maar het stelt niet veel voor. De temperatuur ligt rond 9 graden en dat is iets boven normaal voor de tijd van het jaar. Wie ’s nachts nog naar huis moet lopen of fietsen, kan zich beter warm aankleden, want de temperaturen liggen dan rond het vriespunt.

Van recordwarm naar carnavalsstorm

De laatste jaren was het vaak zacht winterweer tijdens carnaval. Soms werden optochten afgelast vanwege stormachtig weer, zoals in 2016, 2017, 2019, 2020 en 2023. In 2019 was het opvallend zacht, met maxima tot 14 graden. In 1992 was het voor het laatst warmer, met lokaal 17 graden, en in 1960 werd het zelfs 19 graden.

De warmste carnaval hadden we in 1990. Op carnavalszaterdag 24 februari werd het in Zuid-Limburg, in Oost-Maarland, 20,4 graden en in Epen 20,0 graden. Opvallend was dat het op maandag tot de zwaarste carnavalsstorm ooit kwam, met een windkracht van 10 aan zee en zeer zware windstoten tot 146 km/u. In de carnavalsgebieden in het oosten en zuiden werden windstoten van 100 tot 130 km/u gemeten.

Laatste winterse carnaval 12 jaar geleden

De laatste winterse carnaval hadden we in 2013. De gevoelstemperatuur lag dik onder het vriespunt en in de nacht naar carnavalszondag viel regionaal 5 tot 15 centimeter sneeuw die ook bleef liggen. In de nachten vroor het een paar graden en overdag kwam de temperatuur nauwelijks boven nul. Nóg kouder was het in 2010. De eerste dagen lag de middagtemperatuur rond -2 graden en in de nachten vroor het regionaal streng, met -11 graden. Ook toen lag er een pak sneeuw.

In de vorige eeuw was het soms zelfs bitterkoud. Zo was het op carnavalszondag 9 februari 1986, na een nacht met zeer strenge vorst (minima rond -15), overdag in Maastricht niet warmer dan -9,0 graden! Zoiets is in deze tijd niet meer voor te stellen. Ook in de jaren 1929, 1947, 1956, 1963 en 1985 was het zeer koud. In de nachten vroor het zeer streng en overdag bleef het kwik ver onder nul. Het koudst was het op carnavalszondag 11 februari 1929. In Winterswijk ging de temperatuur omhoog van -18,1 graden naar -10,9 graden, maar door de straffe oostenwind voelde het aan als -26 graden.