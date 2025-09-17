Van buien naar barbecues: zomerse temperaturen op komst

Het weerbeeld in Nederland slaat halverwege de week om. Na een grijze en druilerige woensdag en donderdag breekt later de zon door en lopen de temperaturen flink op.

Woensdag is er in het oosten en noordoosten eerst nog wat zon, maar de bewolking neemt snel toe vanuit het zuidwesten. In de ochtend en middag valt lichte regen of motregen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Woensdagavond en -nacht blijft het bewolkt en druilerig met lichte regen, vooral in het midden en noorden van het land. In het zuiden is het droger met kans op een opklaring.

Donderdag hangt er nog een storing boven ons land met wat lichte regen. In de loop van de middag trekt het wel steeds meer naar het noordoosten. In het zuiden begint de zon af en toe door te breken en kan het kwik al oplopen tot 24 graden. De wind blijft matig tot krachtig.

Warm en zonnig

Vrijdag breekt overal de zon door en zitten we in de warme lucht. Op grote schaal in het binnenland stijgt het kwik naar 25 graden of meer. In het zuiden wordt het zelfs 28 of 29 graden. Zaterdag is het ook nog warm voor de tijd van het jaar met in het zuidoosten temperaturen boven de 25 graden. Wel krijgen we te maken met enkele regen- en onweersbuien. Deze buien zullen de warmte geleidelijk verdrijven.

Vanaf zondag koelt het af en wordt het wisselvalliger, met maxima onder 20 graden.