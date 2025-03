Van zon naar hagel: een wisselvallige dag in het verschiet

Het wordt deze woensdag een wisselvallige dag met een mix van wolken, zon en buien. De temperaturen blijven fris en de wind maakt het extra koud. De rest van de week brengt ook veranderlijk weer met zich mee, maar het weekend ziet er alweer een stuk beter uit.

In de ochtend trekken al enkele buien over, maar vooral in de middag kunnen ze intens zijn, met hagel en mogelijk een klap onweer aan de kust. De temperatuur daalt tijdens een bui tot 5 graden, maar verder komt het uit op zo'n 8 à 9 graden. Tussen de buien door is er ook ruimte voor zon. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind, die het extra koud doet aanvoelen.

Donderdag wordt de meest wisselvallige dag met opnieuw buien die gepaard kunnen gaan met korrelhagel, ook wel bekend als zachte hagel, en onweer. Het wordt zo'n 7 graden. Vrijdag blijft het fris met een graad of 8, maar ook dan is er ruimte voor zon. In de nacht vriest het licht.

Het weekend lijkt droger te worden met meer zon, hoewel het fris blijft door een noordoostenwind. Na het weekend neemt de kans op zonniger en warmer weer toe. De berekeningen hinten op een terugkeer van de lente.