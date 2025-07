Zomerweer in aantocht: tot 30 graden eind deze week

De nieuwe week begint maandag fris en wisselvallig. Vanaf de Noordzee trekken buien over het land die plaatselijk flink uit kunnen pakken, met onweer en veel regen in korte tijd. Voor Friesland en Flevoland geldt code geel wegens kans op wateroverlast. Lokaal kan er meer dan 50 millimeter regen vallen binnen 24 uur.

Door een stevige noordwestenwind wordt koelere lucht aangevoerd. De temperatuur blijft daardoor maandag steken op zo’n 17 tot 20 graden. In de loop van de dag trekken de buien langzaam weg richting het zuidoosten. Vanuit het westen klaart het dan op en komt de zon nog even tevoorschijn.

Wat betekenen de weerwaarschuwingen eigenlijk? Dat zie je in onderstaande video:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Blijft nat

Ook dinsdag blijft het niet helemaal droog. Er vallen nog enkele buien, vooral in de ochtend, maar er is tussendoor ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan rond de 18 à 19 graden.

Vanaf woensdag breekt er een stabieler weerbeeld aan. Het wordt droog en de temperaturen lopen verder op. Aan het eind van de week en in het komende weekeinde is het op veel plaatsen weer zomers warm met ruim 25 graden. In het zuiden kan het zelfs tropisch worden met temperaturen rond de 30 graden.

Nijmeegse 4Daagse

De week daarna start de Nijmeegse 4Daagse. Voorlopige vooruitzichten wijzen erop dat het tijdens het wandelevenement flink warm kan worden.