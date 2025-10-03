Kletsnat weekend op komst: code geel, windkracht 8 en bakken met regen

Het kan zaterdag flink gaan spoken: langs de kust raast een storm met windstoten tot wel 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. Ook vrijdagavond en -nacht valt er al flink wat regen. Na het weekend keert de rust langzaam terug en loopt de temperatuur op naar een aangenamere 18 graden.

Het wordt vrijdag in de avond en nacht al flink nat in ons land, meldt meteoroloog Robert de Vries. Op veel plekken blijft het urenlang regenen, met de meeste buien boven het noorden. Alleen in delen van Brabant en Limburg is het tussendoor even wat droger. De temperatuur daalt naar zo’n 9 tot 12 graden. Ondertussen trekt de wind stevig aan: landinwaarts waait het al krachtig met windkracht 5. Aan de kust kan het zelfs stormachtig worden, met pieken tot windkracht 8.

Code geel

Zaterdagochtend krijgt Nederland te maken met een pittig koufront. Tijdens de doortocht daarvan kan het flink tekeergaan met zware regenbuien. Ook de wind laat zich voelen: die draait naar het westen, neemt even af, maar trekt in de middag weer stevig aan.

Aan de kust wordt het zelfs stormachtig met windkracht 8. In de kustgebieden en boven zee zijn daarbij zware windstoten mogelijk tot wel 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Die geldt van 10.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor het Waddengebied blijft de waarschuwing zelfs nog langer staan, tot 04.00 uur in de nacht naar zondag.

Naast de harde wind trekken er verspreid over het land buien over, soms met onweer. Tussendoor kan de zon zich kort laten zien, bij temperaturen tussen de 14 en 16 graden.

Wisselvallig weer

Zondag krijgen we nog een mix van zon en buien. Vooral aan zee blijft het stevig waaien met windkracht 7, al neemt de wind landinwaarts wat af. Met zo'n 15 graden wordt het geen al te warme dag.

Maandag start de nieuwe werkweek grijs en nat, met veel wolken en zo nu en dan regen. Daarna schuiven we langzaam een iets zachtere lucht in. Dinsdag loopt de temperatuur op naar ongeveer 18 graden. Het blijft dan grotendeels droog, al is er wel veel bewolking. Woensdag kan er weer wat regen vallen, maar de wind zwakt dan verder af.