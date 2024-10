Eindelijk herfst: komende dagen bewolkt met buien

De zachte nazomer maakt langzaam plaats voor druilerig herfstweer. De komende dagen is het bewolkt en valt er af en toe een bui, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Maandagochtend laat de zon zich nog even zien in het oosten en zuiden van het land, maar vanuit het noordwesten trekt steeds meer bewolking over. Vooral de noordelijke helft krijgt in de middag te maken met regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 14 graden in het noordoosten en 17 graden in Zuid-Limburg.

Ook dinsdag overheerst de bewolking en vallen er hier en daar enkele buien, bij temperaturen van 14 tot 16 graden. De rest van de week blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kwik stijgt tot en met het weekend niet hoger dan 13 tot 15 graden. Dit is een voorbode van november, waarin de temperatuur langzaam nog iets verder zal dalen.