Vergeet die paraplu niet: week start met flinke plensbuien en harde wind

Het zonnige lenteweer ligt voorlopig achter ons, want maandag start de week nat en onstuimig. Het is de hele dag grijs en regenachtig en er waait een stevige wind. Dat vertelt weervrouw Laura Osinga.

In de ochtend trekt een regengebied van west naar oost. Op sommige plaatsen kan het flink gaan plenzen; in het westen zou zomaar eens 10 millimeter regen kunnen vallen. Pas in de namiddag wordt het vanuit het westen droog en naarmate de avond valt, klaart het op steeds meer plaatsen op.

Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met 9 tot 10 graden in het westen en noorden van het land en 11 tot 12 graden in het midden, oosten en zuidoosten. Het gaat flink waaien: in het binnenland krijgen we te maken met windkracht 4, aan de kust met windkracht 6.

Dagen erna

Dinsdag ligt het volgende regengebied alweer op ons te wachten. Opnieuw trekt een regengebied van west naar oost. Het blijft zacht. Woensdag is er meer ruimte voor zon, al kan het in de avond weer gaan regenen. In de nacht wordt het kouder en er is zelfs kans op lichte vorst. Ook donderdag is het wisselvallig, maar daarna lijkt het iets rustiger en droger te worden.