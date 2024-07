Zomerse week voor de boeg met vooral zonnige dagen

Het belooft een zomerse week te worden, met vooral droge dagen. Na een dinsdagse dip loopt de temperatuur weer vlot op naar hoge zomerse waarden en schijnt de zon krachtig op de meeste dagen, vertelt weerman Jordi Huirne.

Maandag zijn er flinke zonnige perioden waarbij de temperatuur oploopt naar zomerse temperaturen tot 27 graden op de warmste plekken. Op de Wadden en in het noorden van Noord-Holland en Friesland blijft het ongeveer 22 graden. In de namiddag en avond ontstaat er veel meer bewolking en volgen er enkele buien vanuit het zuidwesten.

Wind, buien en zon

Dinsdag is het een verfrissende waaidag in Nederland. In het noordelijk kustgebied kan de wind even uithalen naar windkracht 7. Naast opklaringen komen er ook weer enkele pittige buien langs. De buien duren maar kort zodat de zon er ook regelmatig aan te pas komt. Het wordt zo'n 20 graden dinsdagmiddag.

Woensdag ontwikkelt zich een vlak hogedrukgebied boven ons land dat geleidelijk wegtrekt in noordoostelijke richting. Daarmee neemt de ruimte voor de zon toe. De temperatuur stijgt al tot ruim 20 graden op de meeste plekken en er staat niet veel wind.