Herfstig begin van de week: zon en buien wisselen elkaar af

Deze week begint met een wisselvallige dag, waarop vooral in de ochtend een bui kan vallen. De temperaturen blijft rond de 10 graden, maar het weerbeeld van dit weekend gaat veranderen. "Het grijze van de afgelopen dagen gaat vanaf vandaag verdwijnen en de zon krijgt weer meer ruimte," vertelt meteoroloog Robert de Vries. "De zon krijgt meer ruimte, maar er gaan ook buien vallen."

In de vroege ochtend regent het op meerdere plaatsen in het land; in de loop van de ochtend verdwijnen die buien via het oosten. De temperatuur varieert van 8 tot 9 graden in het noordoosten en Limburg tot 12 graden in Zeeland. Aan de kust kan het een stuk frisser aanvoelen door een stevige noordwestenwind. In de middag kan het zelfs nog wat harder gaan waaien.

Heel veel warmer dan 13 graden wordt het vandaag niet. In de middag krijgt de zon zo nu en dan ruimte om te schijnen, maar de kans op een bui blijft bestaan. "In het noordoosten hangt er meer bewolking en daar kunnen de buien langer duren dan elders in het land. Met een beetje geluk valt het in Zeeland wel mee," vertelt De Vries verder.

Wat is Sint-Maarten? Sint-Maarten is een traditionele feestdag die jaarlijks op 11 november wordt gevierd in verschillende delen van Nederland (Noord-Holland, Groningen en Limburg) Tijdens Sint-Maarten trekken kinderen in de avond de straat op, vaak met een lampion, om van deur tot deur te gaan. Ze zingen liedjes en hopen in ruil daarvoor snoep of andere lekkernijen te ontvangen. Het feest heeft oorsprong in katholieke tradities en wordt vaak gezien als een viering van de goedheid en vrijgevigheid, geïnspireerd door het verhaal van Sint-Maarten van Tours, een Romeinse soldaat die zijn mantel deelde met een arme bedelaar.

Vanavond blijven buien en droge periodes elkaar afwisselen. Voor kinderen die 's avonds langs de deuren gaan voor Sint-Maarten wordt aangeraden om een dikke jas aan te trekken, want het wordt niet warmer dan ongeveer 6 graden.

Weinig verandering rest van de week

De komende dagen verandert het weerbeeld niet veel: de temperatuur varieert van 10 tot 12 graden en buien en zon wisselen elkaar af. Woensdag en donderdag lijken weer wat grijzer te worden. Op de andere dagen krijgt de zon meer ruimte. Na vandaag neemt de wind wel wat af. De nachtelijke temperaturen liggen tussen de 4 en 7 graden.