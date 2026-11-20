Na een paar frisse dagen met buien en zonneschijn wordt het volgende week een stuk kouder. Vooral dinsdag en woensdag daalt de temperatuur flink en kan het op uitgebreide schaal licht vriezen. Dat meldt Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries.

Vrijdagochtend valt in het zuiden nog wat (mot)regen, maar in de middag breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het noordoosten kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden. In de avond en nacht trekken opnieuw enkele lichte buien over het land. Tijdens opklaringen kan het in het binnenland afkoelen tot rond het vriespunt.

Volgende week kouder

Zaterdag wisselen zon en buien elkaar af, met temperaturen van 8 tot 10 graden. Vanaf zondag blijft het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich geregeld zien. Wel neemt de kans op mist in de nacht en ochtend toe.

Volgende week dinsdag en woensdag wordt het een stuk kouder, met overdag nog maar 3 tot 4 graden. In de nacht en ochtend kan het licht vriezen.