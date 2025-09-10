Herfst barst nu écht los: buien, wind en koude nachten op komst

Het is de komende dagen nat en onstuimig, met dagelijks buien en een stevige zuidwestenwind. De herfst heeft vele gezichten: van rustig en koud tot winderig en nat. De komende dagen moeten we het, volgens onze weerman Dennis Wilt, met die laatste variant doen. Maar dat betekent niet dat de kans op een nazomerse periode al helemaal is verkeken.

Woensdagochtend werd al duidelijk dat de herfst op de loer ligt. De nachten worden langer, waardoor het onder een heldere hemel flink kan afkoelen. Het kwik daalde op veel plaatsen naar 5 tot 10 graden en verspreid over het land ontstond mist.

Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het uiteindelijk nog een rustige en aangename najaarsdag. Maar aan het einde van de middag dienen de eerste buien zich al aan. Die trekken vanuit Zeeland in de avond verder over het land. Daarbij trekt de wind 's nachts verder aan en draait van zuidoost naar zuidwest. Vanuit die hoek blijft de wind de komende dagen stevig waaien.

Begin van de herfst

Volgens de weerkundige kalender begint de herfst op 1 september. Meteorologen rekenen de seizoenen in hele maanden, zodat ze die met andere jaren kunnen vergelijken. Volgens de astronomische kalender, dus volgens de stand van de aarde ten opzichte van de zon, begint de herfst pas wanneer dag en nacht ongeveer even lang zijn. Dit jaar valt dat op maandag 22 september. Het weer houdt zich trouwens niet aan al die data.

Na regen komt...

De komende dagen is het gedaan met de rust, want de herfst laat zich van een heel andere kant zien. Vanaf donderdag staat het weer tot halverwege volgende week onder invloed van een herfstdepressie, oftewel lagedrukgebieden die zich ophouden bij de Britse eilanden. Dit zorgt bij ons voor onstuimig en wisselvallig weer, met geregeld buien en aan zee soms een harde zuidwestenwind.

Tussen de buien en stapelwolken door laat de zon zich gelukkig ook nog zien. Met maxima rond 18 graden is het niet koud. Vanaf de tweede helft van volgende week wordt het rustiger, droger en zonniger.