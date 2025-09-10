Buien en zon wisselen elkaar af richting het weekend

Het weerbeeld blijft deze week onrustig. Woensdag begint nog met zon en oplopende temperaturen, maar later neemt de bewolking toe en krijgen we te maken met buien. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met een stevige zuidwestenwind.

Woensdagochtend komt er hier en daar mist of mistbanken voor, maar in de loop van de ochtend lost die op en breekt de zon regelmatig door. Na een frisse start loopt de temperatuur geleidelijk op tot zo'n 20 tot 22 graden. Ook dan is er nog geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en wordt de kans op een bui steeds groter.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekt een gebied met veel bewolking over het land, waaruit enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. De wind is matig.

Onweer

Donderdag is er geregeld zon, maar ook een aantal buien, lokaal met onweer. Het wordt 19 tot 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.

De rest van de week en het weekend blijven lagedrukgebieden het weerbeeld bepalen. Er vallen geregeld buien, maar er zijn ook droge momenten met zon. De middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 19 graden. In het weekend en begin volgende week kan de zuidwestenwind flink uithalen.