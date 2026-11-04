Paraplu kan thuisblijven: flinke ruimte voor zon

Leg de paraplu maar in de kast. Het blijft woensdag droog in het land bij een frisse oostenwind. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Wel is er kans op wat overtrekkende wolkenvelden en waait er een matige tot vrij krachtige wind. De temperatuur komt uit op zo'n 10 à 11 graden.

Woensdagavond en in de nacht wordt de bewolking de Noordzee op geblazen en is het overal helder. De temperatuur gaat behoorlijk omlaag. Plaatselijk kan het zelfs afkoelen tot het vriespunt. Op beschutte plaatsen komt aan de grond vorst voor. Boven land waait een matige oostenwind en vlak aan zee is de wind vrij krachtig.

Koude start

Donderdag begint de dag koud, maar er is volop ruimte voor de zon. Daardoor loopt de temperatuur in de loop van de ochtend gestaag op. 's Middags blijft de hemel strakblauw bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De temperatuur bereikt maximaal 10 à 11 graden, maar door de oostenwind voelt het af en toe wat frisser aan.

Ook vrijdag begint koud met lokaal lichte vorst. Verder is er volop zon, maar later op de dag verschijnt er geleidelijk meer bewolking. In het weekend speelt de bewolking een belangrijke rol, maar vaak blijft het droog. Alleen op zondag kan er langs de kust en in het noordwesten een enkele bui vallen. Het wordt 8 tot 10 graden.