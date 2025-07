Nu nog zon, maar vanaf het weekend komt er verandering

Na dagen van zomerse hitte is de landelijke hittegolf officieel voorbij. In De Bilt blijft de temperatuur donderdag onder de 25 graden, waarmee de 31e hittegolf sinds de metingen ten einde is gekomen. Toch blijft het donderdag op veel plekken nog heerlijk zomerweer.

In de middag is het op de meeste plekken zonnig met hier en daar wat stapelwolken, vooral landinwaarts. In het noordwesten blijft het met 20 graden wat koeler, maar in het zuidoosten kan het nog oplopen tot zo’n 25 graden. De wind is matig en waait uit het noordwesten.

In de avond en in de nacht blijft het overwegend helder, al kunnen er in het westen wat wolken binnendrijven. In het oosten zakt het kwik tot net onder de 10 graden. De wind draait naar west tot zuidwest en blijft zwak tot matig.

Dagen erna

Ook vrijdag kunnen we nog genieten van veel zon, al trekken er wat hoge sluierwolken over het land. Het wordt dan in grote delen van het binnenland opnieuw zomers warm met ruim 25 graden. In het zuiden en oosten kan het zelfs 27 graden worden.

Vanaf het weekend komt er verandering. Lagedrukgebieden zorgen voor een wisselvalliger weerbeeld. De temperatuur zakt dan langzaam richting of net onder de 20 graden, met een stevige westenwind.

Maar er is licht aan de horizon: tegen het volgende weekend lijken de zomerse temperaturen weer terug te keren.