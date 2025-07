Agenten slaan ruit in om baby uit hete auto te redden in Amersfoort

In Amersfoort hebben agenten dinsdagochtend een baby uit een afgesloten auto bevrijd. De situatie was levensgevaarlijk, omdat de temperatuur in zo’n afgesloten ruimte razendsnel oploopt, zeker met de tropische hitte. De politie aarzelde geen moment en sloeg een ruit in om het kind in veiligheid te brengen. Volgens de politie maakt de baby het goed.

De melding kwam binnen nadat een ouder per ongeluk de autodeur op slot had gedaan, terwijl de sleutel én de baby nog binnen waren. Buiten was het al flink warm, en in een stilstaande auto kan de temperatuur snel oplopen tot boven de 40 graden.

Als het buiten meer dan 30 graden is, kan de temperatuur in een auto al binnen tien minuten gevaarlijk hoog worden. In de onderstaande video leggen we uit hoe dat precies zit:

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

Veiligheidshamer

Zodra de agenten bij de auto aankwamen, gebruikten ze een veiligheidshamer om de achterruit kapot te slaan. Ze troffen het kind gelukkig nog bij bewustzijn aan en haalden de baby er snel uit.

Volgens de politie had deze situatie heel anders kunnen aflopen. 'Met deze warmte kan de temperatuur heel snel oplopen in een auto', waarschuwt de politie in een bericht op Instagram.

De politie benadrukt dat je nooit kinderen of dieren achter moet laten in een afgesloten voertuig, ook niet 'heel even'. De gevolgen kunnen levensgevaarlijk zijn.