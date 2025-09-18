Weersomslag op komst: van grijze ochtend naar zomerse dagen

De komende dagen krijgen we te maken met grote verschillen in het weer. Vrijdag kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot bijna 30 graden, terwijl het zondag met veel bewolking en regen nog maar rond de 19 graden wordt. Volgende week wordt het wisselvalliger, maar ook droger door de invloed van een hogedrukgebied. De nachten worden daarbij flink kouder.

Donderdagochtend begint bewolkt en druilerig, met lichte regen of motregen. In het zuidoosten, noordwesten en uiterste noorden laat de zon zich soms even zien. In de middag kan er in het oosten en noordoosten nog een spat regen vallen, maar verder blijft het droog. In het westen komt de zon soms door, in het zuiden is er wat meer zon. Daar wordt het 23 à 24 graden. In het noorden en oosten blijft het koeler met 19 à 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag blijft het overal droog. Vooral in het zuiden komen brede opklaringen voor. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind is landinwaarts zwak tot matig uit het zuiden, langs de kust staat een vrij krachtige zuidwestenwind.

Zomerse vrijdag, daarna buien en afkoeling

Vrijdag belooft een zonnige dag te worden, met wat hoge wolkenvelden. De temperatuur loopt flink op: in het zuiden en zuidwesten kan het lokaal 29 graden worden, in het noorden zo'n 23 à 24 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden.

Zaterdag stijgt het kwik in het binnenland eerst naar 25 tot 27 graden. In de middag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, waarna koelere lucht het land binnenstroomt. Zondag overheerst de bewolking. In het oosten is er kans op regen, terwijl het in het westen soms opklaart. Met 19 graden is het duidelijk frisser.

Vooruitzicht volgende week

Na het weekend is het licht wisselvallig met af en toe een bui. In de loop van de week zorgt een hogedrukgebied voor droger weer en geregeld zon. Overdag wordt het zo'n 17 graden. De nachten worden fris, met tegen het einde van de week lokaal temperaturen onder de 5 graden in het binnenland.