Wisselvallig zomerweer houdt aan: zon, regen en wind

Het weer blijft voorlopig licht wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien. De middagtemperaturen liggen rond 20 tot 22 graden, iets onder het seizoensgemiddelde. En dat houdt nog wel even aan.

Maandagochtend is de zon er van tijd tot tijd bij, maar er vallen ook nog een paar buien over het oosten en zuiden van het land. In de middag is het overal droog in het westen en midden van het land. Op andere plekken kan er nog een bui vallen. De zwaarste exemplaren zijn voor Limburg. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig.

In de avond en nacht komt er een enkele bui voor, maar veel plaatsen houden het ook gewoon droog. De temperatuur zakt naar een graad of 11 in het oosten van het land en rond de 15 graden in het westen van het land. De wind is zwak tot matig, maar langs de Wadden soms ook vrij krachtig met windkracht 5.

Weer warmer

Dinsdag is er van tijd tot tijd zon, maar kan er nog een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen blijft het overigens droog. De temperatuur stijgt naar 20 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.

Woensdag tot en met vrijdag blijft (licht) wisselvallig met enkele buien, maar ook van tijd tot tijd ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden in de middag. Pas op lange termijn wordt het weer warmer, waarschijnlijk vanaf eind volgende week.