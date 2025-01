Regen en kans op onweer, maar de zachte temperaturen blijven

Deze week laat januari zich van een uitzonderlijk zachte kant zien. Waar de temperatuur normaal rond de 5 graden ligt, klom het kwik gisteren naar maar liefst 13 graden. Met een zonnetje erbij voelde het voor veel mensen aan als een vroege lentedag.

Dinsdag is het een stuk minder zonnig en vanuit het westen trekt bewolking het land binnen. Dit gaat gepaard met regenbuien die later op de dag intensiever worden. Vooral aan de kust is er kans op onweer. De stevige zuidelijke wind brengt warme lucht mee, waardoor de temperaturen opnieuw oplopen naar 8 tot 10 graden. Het blijft dus zacht, ondanks de regen.

Droger maar fris

Woensdagochtend verdwijnen de meeste buien richting het oosten en wordt het vanuit het westen droger. Er is zelfs kans op wat zon, maar door een stevige zuidwestenwind voelt het fris aan. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 8 graden blijft het iets zachter dan normaal. Donderdag draait de wind naar het noordwesten, wat zorgt voor enkele buien, vooral in het oosten. In andere delen van het land breekt de zon geregeld door.

Vanaf vrijdag verandert het zachte weerbeeld: de nachten worden kouder, met temperaturen rond of zelfs onder het vriespunt. Overdag blijft het koeler met maxima van 5 tot 6 graden.