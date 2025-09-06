Tropische nazomer: dit weekend warm, temperatuur schiet naar 31 graden

Er staat een warm weekend voor de deur. Zaterdagochtend begint met mist, maar die lost al snel op. De zon komt tevoorschijn en zal de hele dag flink gaan schijnen. Ook morgen wordt zonnig; we krijgen dan zelfs te maken met tropische temperaturen.

Zaterdagochtend was het in Drenthe, Overijssel, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht code gel vanwege dichte mist. In de loop van de ochtend trekt die weg en maakt plaats voor volop zon. 's Middags stijgt de temperatuur naar 22 tot 25 graden, met de hoogste waarden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.

In de avond en de nacht blijft het droog en helder, al zijn er soms hoge sluierwolken zichtbaar. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 14 graden, minder fris dan de afgelopen nachten door wat meer wind langs de kust.

Zondag tropisch warm

Zondag wordt de echte uitschieter van het weekend. In het noorden blijft het rond 24 graden, maar in het zuiden van het land stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden. Daarmee is er zelfs kans op een datumrecord. Het blijft droog en zonnig, al kan er sluierbewolking voorbijtrekken.

In de avond is er bovendien een totale maansverduistering te zien. Door de opklaringen zijn de vooruitzichten gunstig, al kan de lage stand van de maan het zicht wat bemoeilijken.

Volgende week

Vanaf maandag verandert het weerbeeld. Er trekken dan af en toe buien over, maar kletsnat wordt het niet. Met temperaturen van 21 tot 22 graden blijft het alsnog warm voor begin september.