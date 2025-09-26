Vriendelijk weekend in aantocht, vooral zondag veel ruimte voor zon

Het is bewolkt, maar er is ook ruimte voor zon en er staat een matige wind. Het weer is aangenaam, en dat blijft het de komende dagen ook. Volgens meteoroloog Robert de Vries wordt het vrijdag zo'n 17 graden, en in het weekend loopt de temperatuur verder op.

In de ochtend is er veel bewolking, maar het blijft overal droog. Hier en daar breekt de zon even door. In de middag worden de opklaringen breder en krijgt de zon meer ruimte. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Hoewel de wind 's ochtends langs de Noord-Hollandse kust en de Wadden nog vrij krachtig is, neemt die in de middag weer af.

In de avond en nacht trekt er opnieuw veel bewolking over het land. Vanuit het oosten kan wat lichte regen vallen. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 à 8 graden, aan de kust wordt het 10 à 11 graden.

Komende dagen

Zaterdag blijft het overal droog en is er ruimte voor zon. Het wordt zo'n 18 graden bij een zwakke tot matige wind. Zondag is er nog meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Gemiddeld wordt het 19 graden, maar lokaal kan het oplopen tot 20 graden, aldus De Vries. De wind blijft zwak tot matig.

De nieuwe werkweek begint maandag met een enkele bui, maar grote hoeveelheden regen worden niet verwacht. Dinsdag en woensdag blijft het droog met geregeld zon. "De temperatuur blijft het heel aardig doen voor de tijd van het jaar, met een graad of 17 à 18", zegt De Vries. Vanaf woensdag worden de nachten weer wat kouder, met kans op vorst aan de grond.