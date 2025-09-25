Terug

Orkaan Gabrielle onderweg naar Europa: dit betekent het voor Nederland

Vandaag, 11:42

Op de Atlantische Oceaan ligt nu orkaan Gabrielle met gemiddelde windsnelheden van circa 140 km/u. De orkaan trekt de komende nacht over de Azoren en heeft dan nog orkaansterkte. Daarnaast worden er meters hoge gevolgen verwacht aan de kust en veel regen. De kans op schade en overstromingen is daardoor groot. Uniek is het niet dat de Azoren met een tropische storm of een orkaan te maken krijgen. Af en toe is er een afzwaaier waarbij de eilanden er mee te maken krijgen.

Geschreven door meteoroloog Robert de Vries

In 2019 kregen de Azoren te maken met orkaan Lorenzo en kwamen er windsnelheden voor van 150 km/u. Door het veranderende klimaat lijkt het in de toekomst wat vaker te gaan voorkomen dat de Azoren met een orkaan te maken gaan krijgen.

Portugal

Nadat Gabrielle de Azoren is gepasseerd zal ze verder trekken naar Portugal. Daar komt ze in de loop van zondag aan. Wel zwakt de storm geleidelijk aan af tot een ‘’normale’’ depressie. Dat betekent nog niet dat het daar heel rustig zal zijn, want er wordt nog altijd een fikse storm verwacht aan zee met flink wat regen, maar de orkaansterkte is er dan wel uit.

Nederland

Nederland krijgt er helemaal niks mee te maken. Gabrielle die in het weekend al geen orkaanstatus heeft boven zuidwest-Europa zwakt begin volgende week verder af en trekt richting Noord-Afrika. Uiteindelijk lost ze helemaal op.

Hoe ontstaat een orkaan?

Een orkaan heeft warm zeewater nodig van minimaal 27 graden om te kunnen ontstaan. Dat is de motor van zo’n storm. Uiteindelijk gaat de lucht opstijgen en draaien waardoor er een lagedrukgebied ontstaat. Als de omstandigheden ‘’gunstig’’ zijn kan er dus een orkaan vormen. Is de storm krachtig genoeg dan zie je een ‘’oog’’ in de orkaan ontstaan. Door de krachtige draaiing wordt de regen en lucht als het ware naar buiten gedrukt, een soort centrifuge!

De reden dat Nederland niet met dit soort zware stormen te maken krijgt heeft te maken met het zeewater wat veel lager is dan 27 graden. Restanten trekken soms wel naar ons land en kunnen het weerbeeld behoorlijk op de schop gooien. Het brengt bij ons niet altijd slecht weer, maar voor zo’n systeem uit soms ook warme lucht en nazomerse temperaturen.

