Regen en hagel trekken over het land, in het oosten kans op natte sneeuw

Wie deze ochtend de deur uitgaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. De zon laat zich af en toe zien, maar verspreid over het land trekken buien. Vooral in de middag kunnen die pittig zijn, met plaatselijk ook wat hagel. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

De middagtemperatuur schommelt tussen 6 graden in het oosten en zo’n 9 graden in het westen van Zeeland. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig uit het zuidwesten tot westen.

Ook in de avond en de nacht blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en noordoosten kan bij buien wat natte sneeuw vallen. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur daar tot net boven het vriespunt. Langs de kust waait het stevig door uit het zuiden tot zuidwesten.

Guur

Woensdag blijft het guur met veel bewolking en buien. Alleen in het noorden en westen breekt de zon af en toe door. Het blijft fris: 6 graden in het oosten en zo'n 8 à 9 graden in de kustgebieden. De wind komt aan zee uit het noorden, windkracht 6, terwijl het in het binnenland wat rustiger is.

Donderdag laat de zon zich wat vaker zien, al vallen er nog enkele buien met kans op hagel of natte sneeuw. Vrijdag en zaterdag verlopen grotendeels droog, maar met 4 à 5 graden in de middag blijft het koud. 's Nachts kan het licht vriezen, dus het wordt weer autoruiten krabben. Zondag trekt vanuit het westen een nieuwe storing binnen met opnieuw kans op natte sneeuw.