Zon breekt later door, maar eerst veel regen en harde wind

Het weerbeeld ziet er dinsdag wisselvallig uit. De dag begint regenachtig, maar later gaat in een deel van het land ook de zon schijnen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de ochtend komt er eerst veel bewolking voor en valt er regen. In de loop van de ochtend breekt in de noordwestelijke helft de zon af en toe door. Verder zien we 's middags in het zuidoosten veel bewolking en vallen er nog buien. Elders in de oostelijke helft ook nog een bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 à 14 graden bij een matige tot harde wind uit het westen, windkracht 4 tot 7.

In de avond en nacht trekken de meeste buien weg richting het oosten en noordoosten. In het zuidwesten kan later opnieuw een enkele bui vallen. Opklaringen zorgen ervoor dat het afkoelt tot tussen de 7 en 11 graden. De wind blijft stevig waaien uit het zuidwesten, met windkracht 3 tot 5.

Verkiezingsdag

Woensdag, op verkiezingsdag, blijft het grotendeels bewolkt. In het zuidoosten kan in de ochtend nog even de zon doorbreken, maar later op de dag trekken ook daar wolkenvelden binnen. In het noorden en westen valt af en toe regen, en later op de dag mogelijk ook in het midden van het land. Alleen het oosten en zuidoosten lijken grotendeels droog te blijven. De temperatuur ligt wederom rond de 13 à 14 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Donderdag lijkt een korte adempauze in het wisselvallige weer: het blijft dan grotendeels droog en de zon laat zich af en toe zien. Vanaf vrijdag wordt het opnieuw wisselvallig met regelmatig regen, maar ook wat zon tussendoor. De temperatuur loopt dan op naar zo’n 16 graden, zacht voor de tijd van het jaar.