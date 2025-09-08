Terug

Na zomers weer nu regen en buien: dit staat ons deze week te wachten

Weerbericht

Vandaag, 08:36

Na een zonovergoten nazomerweekend met zelfs de warmste 7 september sinds het begin van de metingen, moeten we ons deze week opmaken voor wisselvalliger weer. Regen en buien krijgen de overhand, al laat de zon zich ook nog regelmatig zien.

De maandag start vooral in het midden, oosten en noorden met buien. Plaatselijk kan er zelfs onweer voorkomen. Vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door en in de loop van de middag trekken de meeste buien via het oosten weg.

Daarna klaart het breder op en voelt het nog steeds aangenaam aan, met 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond blijft het droog en ontstaat in het noordoosten kans op mist. In de nacht volgt opnieuw regen vanuit het zuidoosten en koelt het af tot zo’n 11 graden.

Weerbeeld later deze week

Dinsdag krijgen vooral het oosten en noorden meer regen te verwerken, terwijl het westen er iets beter vanaf komt. Zonder zon loopt de temperatuur niet hoger op dan 19 graden. Woensdag wordt een betere dag met veel zon en zo’n 21 graden. Vanaf donderdag blijft het wisselvallig, met geregeld buien, stevige zuidwestenwind en maxima rond 19 graden.

