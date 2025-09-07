Terug

Warmste 7 september ooit, meer dan 30 graden in Zeeland

Extreem weer

Gisteren, 18:50

Niet eerder was het op 7 september zo warm in Nederland. Dat meldt Weeronline zondagmiddag. Om 17.10 uur werd het in het Zeeuwse Westdorpe 30,7 graden. Het oude record stamde uit 1934, toen het in het zuiden van Limburg 30,5 graden werd.

Ook in Woensdrecht was het zondag tropisch warm: 30 graden. Toch is er van een officieel landelijk record geen sprake. Het officiële record staat namelijk op 29,3 graden en in De Bilt - waar voor een record gemeten wordt - werd het zondag 26,4 graden.

In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 13 tot 17 graden, voorspelt Weeronline. Maandag is het met 21 tot 24 graden minder warm. De dagen erna verlopen wisselvallig. De temperatuur gaat enkele graden omlaag.

Zonliefhebbers waren zondagochtend al vroeg op het strand in Zandvoort te vinden:

Zomerliefhebbers al vroeg op het strand in Zandvoort: 'Je wordt blij wakker'
0:58

