Laatste tropische dag van het jaar? Vandaag kans op record

Weerbericht

Vandaag, 07:24

Het belooft zondag een echte zomerdag te worden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 31 graden. Daarmee is het mogelijk de laatste tropische dag van het jaar, maar er komt wel afkoeling aan, vertelt meteoroloog Robert de Vries.

In de loop van de ochtend loopt de temperatuur snel op. Er is dan al flink ruimte voor zon. In de middag is het op veel plaatsen zomers warm met ruim 25 graden. In het zuiden van het land kan het zelfs tropisch worden met 30 of 31 graden. Als de thermometer boven de 31,6 graden uitkomt, sneuvelt een datumrecord dat al sinds 1911 staat. De wind komt uit het zuidoosten en kan vooral langs de kust flink aantrekken tot windkracht 5.

Zonliefhebbers waren zondagochtend al vroeg op het strand in Zandvoort te vinden:

Zomerliefhebbers al vroeg op het strand in Zandvoort: 'Je wordt blij wakker'
0:58

Zomerliefhebbers al vroeg op het strand in Zandvoort: 'Je wordt blij wakker'

In de avond en nacht schuift er vanuit het zuidwesten meer bewolking binnen. Er kan wat lichte regen vallen, maar veel stelt dat niet voor. Onder de wolken blijft het zacht met 16 tot 18 graden, in het noordoosten koelt het tijdens opklaringen af naar 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig aan de kust.

Koel en wisselvallig

Maandag begint nog met wat regen in het oosten en noordoosten, maar later op de dag breekt de zon weer door. Het wordt 21 tot 24 graden, in het zuidoosten nog een zomerse 25 graden. Daarna wordt het wisselvalliger met vrijwel elke dag kans op buien.

Toch blijft het zeker niet de hele week nat en zien we ook geregeld de zon. De temperatuur zakt geleidelijk: zaterdag wordt het rond de 19 graden. Vooral richting het weekend gaat het bovendien harder waaien.

