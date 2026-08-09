Veel zon en temperaturen tot 31 graden, hitte neemt daarna verder toe

Zondag laat de zon zich flink zien, maar in de middag kunnen in het zuiden wat meer wolkenvelden voorkomen. De temperatuur loopt flink op naar maximaal 25 graden op de Waddeneilanden en 29 tot 31 graden in het binnenland, meldt meteoroloog Robert de Vries. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 3.

In de nacht van zondag op maandag komen er vooral in het midden en noorden wolkenvelden voor. In het zuiden is het overwegend helder. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. Boven land is de wind zwak en komt deze uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust draait de wind naar het noordwesten en is deze vrij krachtig, windkracht 5.

Maandag begint de dag in het noorden bewolkt en kan er ook wat regen vallen. Elders is er af en toe zon. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon vaker door. Het wordt 21 graden in het noorden en lokaal 28 graden in het zuidoosten.

Zonsverduistering goed te zien

Dinsdag is er volop zon en blijft het aangenaam warm, met 20 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuidoosten. Woensdag gaat het kwik verder omhoog naar 22 graden in het noordwesten en lokaal 30 graden in het zuidoosten. Voor de (gedeeltelijke) zonsverduistering zien we nog steeds brede opklaringen en kunnen we het fenomeen in het hele land goed zien.

Einde van de week zinderend heet

Donderdag en vrijdag blijft het zonnig en dat zijn ook de twee warmste dagen. Op grote schaal komt het kwik boven de 30 graden uit. In het zuidoosten kan het zelfs 34 of 35 graden worden. Daarmee is het weer zinderend heet. Ook zal er op dit soort dagen veel vocht verdampen, dus het neerslagtekort loopt verder op.