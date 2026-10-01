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Oktober begint opvallend zacht: opnieuw temperaturen rond 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:32

Na de zeer warme laatste dag van september doet de temperatuur woensdag een stap terug. Toch begint oktober allesbehalve koud. Het wordt donderdagmiddag rond de 20 graden en ook de komende dagen blijven de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Woensdag valt eerst nog wat regen of een enkele bui. Vanuit het westen wordt het gedurende de dag steeds droger en breekt geleidelijk de zon door. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten.

Kans op dichte mist

Woensdagavond en in de nacht klaart het flink op. Daardoor kan het vooral in het oosten en noordoosten mistig worden. Plaatselijk kan zelfs dichte mist ontstaan. Het koelt daarbij flink af. Lokaal daalt de temperatuur naar 7 tot 8 graden.

Donderdagochtend verdwijnt de mist geleidelijk en krijgt de zon veel ruimte. Op de meeste plaatsen blijft het droog en wordt het opnieuw ongeveer 20 graden.

In het weekend blijft het zacht. In bovenstaande video vertelt De Vries je er meer over.

Door Redactie Hart van Nederland

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