Opnieuw een record: landelijk de warmste 30 september ooit gemeten

September sluit af met een warmterecord, want het is landelijk de warmste 30 september sinds het begin van de metingen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Het kwik is in Twente al naar 27,6 graden gestegen en daarmee is het stokoude landelijke record uit 1895 ruim verbroken. In dat jaar werd het op deze dag in Winterswijk 26,7 graden.

De komende uren kan het ook officieel de warmste 30 september worden. Daarvoor moet het kwik in De Bilt boven de 24,3 graden uitkomen. Daarmee krijgt september een bijzonder slot: ook het datumrecord kan sneuvelen.

Meer warmterecords

Dinsdag noteerden we ook al diverse warmterecords in het land. De aangevoerde lucht is zeer warm vanuit het zuiden, onder invloed van een actieve depressie op de oceaan. Deze depressie gaat er echter ook voor zorgen dat een storing onze kant op komt, met minder warme lucht.

In de avond neemt de kans op buien toe en in de nacht wordt het overal nat. Woensdag komen we dan in minder warme lucht terecht, maar het wordt nog altijd een graad of 20. Vrijdag en in het weekend is er kans op mist, maar als de zon in de middag tevoorschijn komt kan het nog altijd lokaal 20 graden worden in het binnenland en daarmee begint oktober ook vrij warm.

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September was warm en vrij droog

September 2026 was gemiddeld gezien ook een behoorlijk warme maand, want de temperatuur is uitgekomen op 16,7 graden, tegen 14,7 graden normaal in De Bilt. Daarmee staat deze maand op de zesde plek van warmste septembermaanden ooit gemeten sinds 1901. Bovenaan de lijst staat voorlopig nog 2006, want toen kwam de gemiddelde temperatuur uit op 17,9 graden.

De droogte en lage waterstanden zijn ook nog steeds een actueel thema. Ondanks dat september een wisselvallige fase kende, viel er nog te weinig regen in vergelijking met het langjarige gemiddelde. Het was daarmee een tamelijk droge maand.

Op de lange termijn ziet er wel wat vaker regen in de verwachting, maar er is nog veel meer neerslag nodig om het neerslagtekort terug te dringen.