Het is landelijk de warmste 29 september ooit gemeten

Om 14:20 steeg de temperatuur in Maastricht naar 28,1 graden en daarmee is het landelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen, volgens meteoroloog Robert de Vries. Het oude record uit 1934 is verbroken, want toen werd het op deze dag in Winterswijk 28,0 graden. Het kan ook officieel de warmste 29 september worden en daarvoor moet het kwik in De Bilt de komende uren boven de 25,4 graden uitkomen.

Voor deze datum mag het dan wel recordwarm zijn, maar het is eind september nog wel eens warmer geweest in ons land. Als we teruggaan naar 26 september 1967 zagen we het kwik oplopen tot 30,4 graden in Buchten. De enige tropische dag voor eind september ooit gemeten.

Lagedrukgebied

Het uitzonderlijke warme weer wordt nu veroorzaakt door een actieve depressie boven de Atlantische Oceaan. Het systeem functioneert als een soort warmtepomp. De stroming komt vanuit het zuiden en de luchtsoort waar wij nu mee te maken hebben komt uit Noord-Afrika en Spanje. Niet alleen bij ons in Nederland is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, maar in heel West-Europa.

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Nog een record

Het warme weer is nog niet voorbij, want ook morgen zullen de temperaturen weer flink oplopen op de laatste dag van september en kunnen we op veel plaatsen in het binnenland zomerse temperaturen verwachten. Ook kan het weer recordwarm worden.