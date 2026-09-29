Zomerse dag voor de boeg: lokaal kans op 29 graden

Na een nacht met buien en hier en daar een klap onweer wordt het dinsdag droog. Het klaart op en de zon komt weer tevoorschijn. De temperatuur loopt flink op en vooral in het binnenland wordt het op veel plaatsen zomers warm. In het oosten en zuidoosten kan het 28 graden worden, heel lokaal zelfs 29 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de nacht koelt het wat af, maar woensdag stijgt de temperatuur opnieuw. In het oosten kan het lokaal weer 29 graden worden. In het westen is het met zo'n 23 graden minder warm en neemt de bewolking gedurende de dag toe. In de loop van de middag kan er in Zeeland misschien wat regen vallen.

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Droog en aangenaam

Donderdag hebben we eerst te maken met regen, maar in de middag klaart het vanuit het westen op. Het is overal minder warm, maar voor de eerste dag van oktober hebben we weinig te klagen: het wordt nog zo'n 21 graden.

Vrijdag en in het weekend is het rustig herfstweer. Het blijft overal droog en van tijd tot tijd schijnt de zon. In de nacht en ochtend is er mogelijk wat mist. De temperatuur ligt 's middags rond de 20 graden en er staat niet al te veel wind.

Ook dan blijft het warmer dan normaal voor de tijd van het jaar, maar de warmte is minder extreem.